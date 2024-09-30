Ленобласть сажает лес в любую погоду

«Как говорится — матч состоится при любой погоде, так и у нас — посадка леса состоится при любой погоде. Спасибо, что пришли. Действительно, погода сложная, но я думаю, от этого настроение у всех не будет хуже. Самое главное, что эта акция у нас проходит постоянно. Только в этом году — во второй раз. Уже посадили лес на площади почти 70 гектаров именно волонтёры и общественники. Любите лес, берегите природу, и это вернется сторицей», — напутствовал любителей природы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Финальные мероприятия акции прошли сегодня в Сосновском питомнике Приозерского лесничества. Волонтеры вместе с губернатором Александром Дрозденко высадили 13,2 тыс. сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой на площади 4,4 га.

По итогам акции план региона по искусственному лесовосстановлению уже выполнен на 96,7%.

Ленинградская область традиционно принимает активное участие в данной акции и по итогам 2023 года заняла второе место в номинации «Самый активный регион» акции «Сохраним лес».

Мероприятия акции в 2024 году прошли во всех лесничествах Ленинградской области. Организаторы – комитет по природным ресурсам Ленинградской области, ЛОГКУ «Ленобллес».

Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит в России в шестой раз, работы организованы в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Основная цель акции — высадить по всей стране 70 млн деревьев и привлечь внимание широкой общественности к теме восстановления и сохранения лесов.