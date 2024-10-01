В Гатчинском районе росгвардейцы задержали граждан, запустивших квадрокоптер, не имея разрешения на полет БПЛА

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования между населенными пунктами Суйда и Пижма, обнаружили летевший на небольшой высоте квадрокоптер. Осмотрев ближайшую территорию, росгвардейцы около автомобиля «Mitsubishi Outlander» задержали двух операторов, управлявших БПЛА.

Наряд вневедомственной охраны передал задержанных граждан, проигнорировавших введенный ранее запрет на использование беспилотных воздушных судов на территории Ленинградской области, сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Впоследствии в припаркованном кроссовере был обнаружен еще один квадрокоптер. По словам задержанных, они оба работают в сфере создания ландшафтного дизайна, и видеосъемка с помощью квадрокоптера связана с их профессиональной деятельностью, однако документы, разрешающие запуск БПЛА и проведение полета, у граждан отсутствовали.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО