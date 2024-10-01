В Ленобласти завершилась бизнес-акселерация «Креативные индустрии»

Поддержка креативного бизнеса осуществляется в рамках реализации региональной программы развития бизнеса и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

На финальном этапе защиты своих проектов были представлены 36 оригинальных креативных инициатив. Среди них – создание эксклюзивных пряников с уникальными рецептами, разработка предметов интерьера, которые подчеркнут индивидуальность каждого дома, а также инициатива по популяризации искусства через цифровую платформу, что открывает новые горизонты для взаимодействия между художниками и зрителями. Также были представлены различные школы и студии, направленные на развитие творческих навыков у подростков и взрослых.

Креативная составляющая объединяет участников вне зависимости от их возраста или профессиональной деятельности. Все участники отметили, насколько важно иметь возможность общаться и делиться идеями, ведь именно в таких встречах рождается вдохновение. Коммуникация стала основой для обмена опытом, что позволило каждому из них увидеть свою идею с новой перспективы.

В рамках открытого микрофона звучало много свежих идей, а также слов благодарности, особенно наставникам, организаторам и всем, кто сопровождал участников весь путь обучения.

Полученные знания и навыки станут надежной основой для реализации всех задумок участников. Безусловно, этот опыт открыл перед ними множество возможностей и стал ступенькой на пути к успешной реализации их креативных проектов и инициатив. Настрой на дальнейшую работу и желание развиваться будут двигателем их успеха в будущем!