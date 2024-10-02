Приём заявок на дополнительные субсидии для бизнеса начнётся в конце октября

20 млн рублей будет направлено на частичную компенсацию процентов по кредитам субъектов МСП в коммерческих банках, а 15 млн рублей - на субсидии социальным предпринимателям.

В 2024 году в Ленобласти на эти цели уже распределено 41 и 47 млн рублей, поддержку получили 120 малых предприятий и ИП.

Старт приема заявок с 29 октября до 6 ноября 2024 года включительно - на субсидии по возмещению процентов по кредитам,

с 30 октября по 7 ноября 2024 года включительно - на субсидии социальным предприятиям.

Конкурсные комиссии пройдут 12 и 14 ноября.

Подробную информацию вы можете получить на вебинарах, где специалисты подробно расскажут о том, кто может получить данные субсидии, о правилах подачи документов на получение финансовых средств и ответят на ваши вопросы.

04 октября в 12.00 - Вебинар по субсидиям «Проценты по кредитам субъектов МСП»

Ссылка на вебинар: https://fpp813.ktalk.ru/id1remtn2ymo

08 октября в 14.00 - Вебинар по субсидиям для социальных предпринимателей.

Ссылка на вебинар: https://fpp813.ktalk.ru/vm0xwdavs1te

Прямые, невозвратные субсидии являются одной из самых популярных мер финансовой поддержки в Ленобласти и позволяют частично компенсировать затраты, связанные с текущей деятельностью и развитием малого бизнеса. Это способствует качественному росту субъектов МСП, их товаров и услуг, что является целью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Информация о конкурсных отборах на субсидии и гранты в 2024 году размещена на сайте комитета и сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.