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Приём заявок на дополнительные субсидии для бизнеса начнётся в конце октября

Правительство Ленинградской области выделяет дополнительные средства для предоставления субсидий малому бизнесу.

Рубрики:  Бизнес

20 млн рублей будет направлено на частичную компенсацию процентов по кредитам субъектов МСП в коммерческих банках,  а 15 млн рублей - на субсидии социальным предпринимателям. 

В 2024 году в Ленобласти на эти цели уже распределено 41 и 47 млн рублей, поддержку получили 120 малых предприятий и ИП.

Старт приема заявок  с 29 октября до 6 ноября 2024 года включительно - на субсидии по возмещению процентов по кредитам, 

с 30 октября по 7 ноября 2024 года включительно - на субсидии социальным предприятиям. 
Конкурсные комиссии  пройдут 12 и 14 ноября.

Подробную информацию вы можете получить на вебинарах,  где специалисты подробно расскажут о том, кто может получить данные субсидии,  о правилах подачи документов на получение финансовых средств и ответят на  ваши вопросы.

04 октября в 12.00 - Вебинар по субсидиям «Проценты по кредитам субъектов МСП»
 Ссылка на вебинар: https://fpp813.ktalk.ru/id1remtn2ymo

08 октября в 14.00 - Вебинар по субсидиям для социальных предпринимателей. 
Ссылка на вебинар: https://fpp813.ktalk.ru/vm0xwdavs1te

Прямые, невозвратные субсидии являются  одной из самых популярных мер финансовой поддержки в Ленобласти и позволяют частично компенсировать затраты, связанные с текущей деятельностью и развитием малого бизнеса. Это способствует качественному росту субъектов МСП, их товаров и услуг, что является целью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Информация о конкурсных отборах на субсидии и гранты в 2024 году размещена на сайте комитета и сайте Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.