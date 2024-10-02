В ДТП пострадал ребёнок
Сотрудники полиции Гатчинского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.
Рубрики: Происшествия
30 сентября в 15:20 на 68 км автодороги «Санкт-Петербург-Псков» 27-летний мужчина, управляя мопедом «Спайдер 2», при развороте от правого края проезжей части не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате удара у мопеда оторвалось колесо, которое повредило движущийся во встречном направлении автомобиль «Хонда Пилот».
В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир мопеда, девочка 2020 года рождения, госпитализированы в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.