В ДТП пострадал ребёнок

30 сентября в 15:20 на 68 км автодороги «Санкт-Петербург-Псков» 27-летний мужчина, управляя мопедом «Спайдер 2», при развороте от правого края проезжей части не уступил дорогу и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем «Мерседес Бенц» под управлением мужчины 1965 года рождения. В результате удара у мопеда оторвалось колесо, которое повредило движущийся во встречном направлении автомобиль «Хонда Пилот».

В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пассажир мопеда, девочка 2020 года рождения, госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.