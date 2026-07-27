«Навсегда завладели вы сердцем моим...»

Украшать свои дворы – давняя и, к счастью, неугасающая традиция гатчинцев. Они высаживают в своих палисадничках цветы, деревья и кустарники, украшают их садовыми фигурами, своими руками создавая малые архитектурные формы и даже миниатюрные водоемы. И унылые дворы преображаются, а пейзажи под окнами многоэтажек начинают искренне радовать глаз, превращаясь в островки природы и спокойствия.

В наших городских двориках царит настоящее разнообразие растений – от однолетников и луковичных до многолетников, что позволяет создавать живые композиции, радующие глаз на протяжении всего сезона. И всё это – настоящий труд обычных людей, живущих рядом с нами.

Как известно, почти вся земля вокруг многоэтажек – технический грунт, малопригодный для посадок. Иногда плодородный грунт завозят коммунальные службы во время благоустройства двора. В иных случаях городские садоводы сами присыпают свои палисадники хорошей землей. И это только начало «зеленого» творчества, которое не имеет конца. С каждым годом в палисадниках появляется всё больше растений, создаются новые композиции, обеспечиваются полив и подкормка растений, теплолюбивые многолетники укрываются на зиму. Часто мы даже не видим этот труд, просто любуясь тем, что создано руками наших соседей.

Когда-то в нашем городе проводился замечательный конкурс «Сиреневая Гатчина». Лучшие городские садоводы получали небольшой бонус в виде средств на поддержку осваиваемой ими придомовой территории. Участие в конкурсе вдохновляло многих жителей Гатчины на еще большую фантазию в озеленении своего маленького «садика». Надеемся, «Сиреневая Гатчина» снова вернется в наш город, и он станет еще краше и зеленее.

Но можно и не ждать тематических конкурсов. Каждый из нас может почувствовать вдохновение от природы, осмелиться на создание собственного цветника или присоединиться к уже начатым трудам. Это может быть небольшой участок под окнами или даже открытый балкон, который не только преобразится сам по себе, но и внесет яркую, радостную нотку в общую картину вашего микрорайона. Попробуйте, и вы увидите, как это здорово – замечать, как при виде ваших цветов светлеют глаза прохожих и смягчаются их сердца. И это непременно случится, ведь каждый росток наполнен любовью, а каждый цветок напоминает о неисчерпаемом потенциале творчества и красоты, которые мы можем создать своими руками.

Юлия Лысанюк