Что делать, если отправил деньги не туда по СБП?

Например, если деньги были перечислены физическому лицу, отозвать платеж в одностороннем порядке не получится – потребуется согласие получателя перевода и его банка. Нужно обратиться в свой банк и сообщить об ошибке в платеже (например, деньги перечислены не тому получателю или не в той сумме). Банк обязан принять обращение клиента по совершенной через СБП транзакции и передать ее в банк получателя, который также обязан его рассмотреть и сообщить своему клиенту об ошибке отправителя. Если получатель не захочет возвращать поступившие на его счет деньги, их можно будет вернуть только в судебном порядке (как неосновательное обогащение получателя платежа).

Если деньги были ошибочно переведены организации, вернуть их возможно и без согласия получателя, если взамен не получен товар, услуги. Также это действует при отмене заказа у продавца. Процедура возврата платежа, совершенного через СБП, аналогична чарджбэку, который используется платежными системами. Опротестовывать ошибочный платеж нужно также через свой банк, который с помощью диспутного механизма СБП окажет помощь в возврате платежа.

Нужно учитывать, что в Системе быстрых платежей нет опции автоматического возврата отправленных денег, а транзакции совершаются практически мгновенно. Перед осуществлением перевода нужно всегда внимательно проверять реквизиты получателя, номер телефона, имя человека, которому предназначен перевод, а также правильность введенной суммы.

Если случилось самому получить ошибочный перевод от незнакомца, не нужно поддаваться на уговоры и перечислять полученные деньги на указанные им реквизиты/по номеру телефона, поскольку можно:

стать невольным участником мошеннических действий (звеном в выводе средств, добытых в результате противоправных действий);

попасть в ситуацию, когда придется заплатить вдвойне, если возвратить полученные средства не на тот счет, с которого был произведен платеж (один раз по указанным незнакомцем реквизитам счета, а второй – по судебному решению о возврате неосновательного обогащения).

В подобных ситуациях в первую очередь необходимо обращаться в свой банк (для подтверждения готовности возвратить чужие деньги), а отправителю – порекомендовать оформлять возврат средств через свой банк официально.

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