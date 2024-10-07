Пришло время разбить копилки: в Ленинградской области началась осенняя «Монетная неделя»

Принимать во время акции будут все монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Принести можно любое количество монет, но, чтобы их подсчет на кассе прошел быстрее, рекомендуем заранее рассортировать деньги по номиналу. Для обмена понадобится заполнить заявление, с собой надо взять паспорт.

«Значительная часть монет, которая выпускается в обращение, остается на руках у граждан. Пользуются ими нечасто, монеты скапливаются и не участвуют в обращении. А ведь срок жизни монеты в несколько раз больше, чем у банкноты. Например, купюра номиналом в 100 рублей живет чуть больше года, тогда как у монеты срок жизни составляет в среднем 25-30 лет. Поэтому важно, чтобы монеты работали, а не лежали без дела. Это позволит сократить расходы на чеканку новых монет», – отметил начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного главного управления Банка России Константин Демидов.

Впервые в рамках акции обменять монеты можно не только в офисах банков, но и в некоторых сетевых магазинах. В Петербурге и Ленинградской области в акции участвует почти 150 банковских офисов и около 30 торговых точек.

На сайте акции монетнаянеделя.рф можно найти интерактивную карту, с помощью которой легко выбрать удобный офис банка или магазин.

Условия приема монет у разных участников акции могут отличаться. Поэтому точные условия обмена лучше узнать в конкретном отделении банка или магазине. При этом стоит учесть, что зачислить мелочь на счет можно только в банке, а в магазине – лишь обменять на банкноты.

Впервые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области акция «Монетная неделя» прошла год назад. Тогда жители двух регионов обменяли или зачислили на счета свыше 4 млн рублей, сдав более 900 тысяч монет. Масса всех сданных монет составила около 4 тонн.

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