Детский спорт в Енакиево получает поддержку из Ленобласти

«Мастерство, физическая подготовка, координация и концентрация, внимание на безопасность – качества, которые тренирует мотокросс, точно пригодятся в жизни.

Ленобласть поддерживает школу мотокросса в Енакиево с 2022 года. В нынешний приезд передал и «железных коней», и микроавтобус, чтобы ребята могли выезжать на соревнования.

На Донбассе у мотоспорта – чемпионские традиции. Попросил руководителя школы найти возможность тренировать как можно больше ребят. Ведь восстановление территории – это не только стройка, но и настроение горожан, которые радуются успехам детей», — прокомментировал Александр Дрозденко.