Детский спорт в Енакиево получает поддержку из Ленобласти
Мотоциклы и микроавтобус передал школе мотокросса в Енакиево губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в ДНР.
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«Мастерство, физическая подготовка, координация и концентрация, внимание на безопасность – качества, которые тренирует мотокросс, точно пригодятся в жизни.
Ленобласть поддерживает школу мотокросса в Енакиево с 2022 года. В нынешний приезд передал и «железных коней», и микроавтобус, чтобы ребята могли выезжать на соревнования.
На Донбассе у мотоспорта – чемпионские традиции. Попросил руководителя школы найти возможность тренировать как можно больше ребят. Ведь восстановление территории – это не только стройка, но и настроение горожан, которые радуются успехам детей», — прокомментировал Александр Дрозденко.
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