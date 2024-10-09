«Зонтичные» поручительства для бизнеса

Напомним, что «зонтичные» поручительства — это форма финансовой поддержки, при которой Корпорация МСП берёт на себя часть обязательств заёмщика перед банком. Цель такого поручительства — позволить предпринимателю получить необходимое финансирование даже при недостатке собственного залога.

«Благодаря переходу в 2021 году на механизм «зонтичных» поручительств в 13 раз по сравнению с 2020 годом выросла гарантийная поддержка МСП. При этом каждый второй полученный кредит приходится на компании из реального сектора экономики: производство, сельское хозяйство, транспорт и связь, наука и технологии. Покрывая до 50% суммы кредита, поручительства помогают предпринимателям выполнять требования банков по предоставлению залога», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В IV квартале лимит «зонтичных» поручительств Корпорации МСП распределен по банкам-партнерам, которые, используя полученные средства, будут кредитовать малый и средний бизнес по всей стране. В число таких кредитных организаций вошли Сбербанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, ТБанк, ВТБ, МСП Банк, Совкомбанк, «Санкт-Петербург», РНКБ, «Левобережный», ГПБ, «Уралсиб», Росбанк, Абсолют Банк, «Зенит», ДОМ.РФ и Генбанк.

Малые и средние предприятия также могут воспользоваться возможностью привлекать финансирование в региональных банках. Существующих у них лимитов «зонтичных» поручительств Корпорации МСП достаточно до конца 2024 года.

«Благодаря большому количеству банков-партнеров как федерального, так и регионального уровней, предприниматели могут пользоваться «зонтичными» поручительствами в любом уголке России. Этот инструмент облегчает доступ бизнеса к кредитным средствам на справедливых условиях», — добавил Александр Исаевич.

Напомним, механизм «зонтичных» поручительств были разработан и запущен по поручению Президента Владимира Путина с сентября 2021 года. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал глава государства.