Кабанье царство

Новые соседи

Кабаны, или дикие свиньи, в Ленинградской области появились относительно недавно, с 1947 года. До этого времени они у нас не обитали. Боевые действия Второй мировой войны заставили этих животных бежать из Польши и Германии – где они массово жили. К концу войны кабаны добрались и до нашего региона – здесь они быстро акклиматизировались и сейчас встречаются повсеместно.

Кабан является прародителем домашней свиньи, с которой он и по сей день успешно скрещивается. До сих пор при выведении новых пород свиней активно используют их диких сородичей.

О присутствии этих животных в лесу мы узнаём по участкам земли, которые перепаханы, словно трактором. За день один кабан при помощи своего ловкого и сильного рыла может вспахать до 100 кв. метров земли! Если животное учует запах ароматного корешка глубоко под землёй, то может вырыть яму глубиной до метра. Мне неоднократно приходилось находить в лесу рытвины подобной глубины.

Дикие свиньи – в отличие от своих домашних сородичей – имеют спортивную фигуру, и не случайно: вся их жизнь сопряжена с физическими нагрузками. С резвостью горных коз кабаны способны преодолевать двухметровые преграды. Одна из каждодневных их задач – пропитание. Сильная шейная мускулатура и подвижный жилистый пятачок позволяют кабанам в поисках пищи переворачивать камни весом до 100 килограммов! В то же время кончик их подвижной нижней губы может вытягиваться в виде ложечки, при помощи которой зверь ловко извлекает из земли мелкие пищевые объекты величиной с зёрнышко.

Кабан – всеядный зверь, что во многом обеспечивает его выживание даже в экстремальных условиях. Питается травами, корнями, грибами, мхами, лишайниками, ягодами, фруктами. Примерно треть в его питании составляют животные корма. Это дождевые черви, слизни, личинки насекомых, лягушки, моллюски, яйца птиц и птенцы, мышевидные грызуны. На мелководье кабаны даже ловят рыбу. Отмечены случаи, когда стадо клыкастых охотников преследовало и затем съедало раненого лося. В Дарвинском заповеднике были отмечены случаи, когда кабаны отгоняли стаю волков от только что задавленного ими лося. Кроме того, они устойчивы к змеиному и растительным ядам, поэтому могут есть змей.

Незваные гости

Дикие свиньи успешно существуют рядом с человеком, а зачастую и выживают за счёт него. Они часто «пасутся» около сельскохозяйственных полей, животноводческих ферм, свалок. Кабаны очень сообразительны: если нет угрозы со стороны человека, они смело заходят в населённые пункты целыми стадами. Устраивают набеги на огороды, «помогая» садоводам убирать осенний урожай.

Один из способов защитить свой участок – развесить по периметру забора гремящие, шелестящие предметы. Но надо помнить, что кабаны очень умны, и если видят, что опасность от данных предметов не исходит, то через несколько дней, как правило, перестают их опасаться. Поэтому через каждые 4–5 дней нужно менять источники шума и их местоположение.

Для кабана характерна уникальная социальная организация, в основе которой находится семья. Семья – это самка с её разновозрастными детьми. А когда несколько родственных семей объединяются, образуется семейная группа или стадо. В стаде царит жесткий матриархат, во главе которого стоит самая взрослая и опытная самка. Подобная группа образуется, как правило, только из кровных родственниц по материнской линии. Чужакам туда вход закрыт.

Самцы – по-другому их называют секачами – ведут холостой образ жизни. И только в брачный период – а он происходит в Ленинградской области в декабре – они присоединяются к стаду, чтобы продолжить род. В это время наступает двойное управление: со стороны секача и самки-лидера.

Семейная группа, к которой присоединяется секач, называется гаремом. Сильный и мощный самец может в одиночку удерживать господство над стадом. Свой гарем он ревностно охраняет от соперников.

К началу гона у самцов в районе лопаток образуется мозолистое уплотнение – так называемый калкан. Его толщина достигает 3 см. Калкан настолько крепок, что не пробивается даже пулей. Словно рыцарские доспехи, он защищает секача от смертельных ударов клыков соперника. Длинные и острые нижние клыки самца растут в течение всей его жизни и постоянно затачиваются о верхние. Длина нижних клыков может достигать 10 см. При встрече равносильных агрессивных соперников сражение бывает яростным и может окончиться либо тяжёлыми увечьями, либо даже гибелью одного из животных.

Заботливые родители

Беременность у кабаних длится около 4 месяцев. Любопытно, что дикие свиньи – так же, как и некоторые виды оленьих – при неблагоприятной зимовке могут задерживать развитие своей беременности, чтобы родить позднее, в более тёплое время. Непосредственно перед родами беременные самки отделяются от стада и уходят в труднодоступные места, где устраивают специальные «родильные гнёзда».

Родильное гнездо часто строится под низко опущенными ветвями крупных елей. Самка пастью обламывает ветки и аккуратно укладывает их своим рылом. Дно гнезда выстилается мхом или папоротником. Из веток тщательно сооружаются крепкие стены и крыша. Размер гнезда составляет примерно полметра на метр, а высота – около 30–40 см.

Дикая свинья очень заботливая мать. Уходя покормиться, она каждый раз тщательно затыкает вход в гнездо при помощи веток. Известно, что в лютые зимы самки могут устраивать одно общее родильное гнездо на двоих. Кроме того, бывает, что самка на время родов не прогоняет своих старших детей, а оставляет с собой – чтобы те помогали ей обогревать своих младших братьев и сестёр.

Дикие свиньи – самые плодовитые животные среди копытных и способны размножаться уже на первом году жизни. В среднем в помёте 5–7 поросят. Максимально – 15. Поросята у кабанов рождаются зрячими, подвижными и имеют характерную полосатую маскировочную окраску, которая к 4–5 месяцам постепенно исчезает. Интересный факт: у большинства видов млекопитающих, включая и человека, рождается больше самцов, и только у крота и кабана – больше самок.

Все поросята безукоризненно слушаются любую из свиней, ведь от дисциплины зависит выживание малышей. В случае гибели одной из самок заботу о поросятах возьмут на себя её сёстры.

В заключение хочется развеять миф об этих животных. Многие думают, что кабаны – любители грязи. Это действительно так, но в этом состоит не их порок, а природная житейская мудрость. С помощью грязевых ванн животные избавляются от кожных паразитов. Засохший слой грязи – словно крепкая скорлупа – летом защищает кабанов не только от многочисленных кровососов, но и от перегрева.

Впереди зима – непростое время для всех животных. Любопытно, что в это время года кабаны, словно птицы, вьют себе гнёзда: роют яму, и – чтобы мягче и теплее спалось – выстилают дно еловыми ветками. Несколько раз мне удавалось находить эти строения в лесу. Ради любопытства однажды я даже залез в одно из них. В гнезде кабана, скажу я вам, очень тепло и уютно. Даже вылезать из него не хотелось…

Любите и берегите природу!

Ваш Павел Глазков.