Бизнес Марий Эл в Ленобласти

На деловой встрече компании из Республики Марий Эл представили свою продукцию: порошковые краски и мастики, деревянные игрушки, напольные покрытия, хроматографы, а также приборы для измерения и навигации. В свою очередь, бизнесмены из нашего региона поделились опытом изготовления изделий из полиэтилена, теплоизоляционных материалов и высотных конструкций.

Елена Таникова, Полномочный представитель Республики Марий Эл в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отметила: «Бизнес-миссии между регионами демонстрируют стабильный рост эффективности, особенно когда к B2B-принципам присоединяются государственные программы поддержки. Наша работа также осуществляется в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного в августе 2024 года».

Также на встрече специалисты Регионального центра инжиниринга познакомили гостей Ленобласти с мерами государственной поддержки, которые актуальны для производственных предприятий в нашем регионе.

Стоит отметить, что бизнес-миссии и межрегиональные встречи предпринимателей входят в число мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и помогают бизнесу расширить рынок сбыта товаров и услуг и заключать выгодные, в том числе и экспортные контракты.