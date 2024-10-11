Проект стал победителем конкурсного отбора по предоставлению в 2024 году Грантов Губернатора Ленинградской области в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов.

Цель проекта - вовлечь в творческую деятельность молодёжь с ограниченными возможностями здоровья, проживающую на территории Ленинградской области.

В рамках проекта «Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» планируется организовать и провести 12 творческих мероприятий в 12 муниципальных образованиях Ленинградской области, образовательную программу для добровольцев и областной Фестиваль творчества молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Ветер в соснах».

Фестиваль пройдет в городе Сосновый Бор, который уже на протяжении 20 лет становится центром притяжения «особых» творческих ребят региона. Даты проведения фестиваля: с 20 по 23 ноября 2024 года. В фестивале примут участие более 150 человек. Активно помогать в проведении будут 50 добровольцев в возрасте от 14 до 18 лет.

Программа фестиваля включает в себя:

- 3 мастер-класса по актёрскому мастерству: упражнения на внимание, раскрепощение, взаимодействие, тренинг по сценической речи;

- культурную программу (вечер знакомств с игровой программой);

- репетиции;

- генеральную репетицию;

- конкурсную программу в 5 номинациях;

- Гала-концерт победителей и призёров фестиваля.

Для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья фестиваль является не только местом встреч, но и сценической площадкой. Физические недуги - не помеха творческим талантам этих мужественных юношей и девушек, и помочь им развить все лучшее в себе, не дать почувствовать себя одиноким и брошенными, это задача не только органов власти, но и всех неравнодушных людей.

Проект реализуется на средства гранта Губернатора Ленинградской области при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ.

Группа МОО «КВН» г. Сосновый Бор https://vk.com/kvnsbor

Группа Фестиваль «Ветер в соснах» https://vk.com/vetervsosnah2023

Контактные телефоны моб. 89213543882

Руководитель проекта – Курочка Михаил Александрович