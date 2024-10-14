Правильно брать кредит учат «Мои финансы»

АНО «Мой бизнес – мои возможности» при поддержке Минэкономразвития России запускает специальный трек программы «Мама-предприниматель» – «Мама в туризме». Кроме необходимых знаний для успешного старта туристического бизнеса, участницы получат ценные призы: доступ к образовательным курсам, сопровождение экспертами, сертификат на покупку тура и возможность выйти в федеральный финал программы «Мама-предприниматель» и побороться за гранты в 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.