Правильно брать кредит учат «Мои финансы»
Как грамотно рассчитать свою кредитную нагрузку, осознанно выбрать подходящий кредитный продукт, использовать государственную поддержку – ответы на эти и многие другие вопросы о кредитах жители Ленинградской области могут получить, присоединившись к третьему этапу Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы. Ответственный кредит», который продлится до 20 декабря.
Рубрики: Экономика
Этап «Ответственный кредит» продлится до конца декабря. Материалы для проведения просветительских мероприятий доступны на портале моифинансы.рф.
Принять участие в эстафете могут школьники, студенты, взрослое экономически активное население и пенсионеры.
Среди просветительского контента – сценарии лекций, викторины, ребусы, квиз-игры, трекеры, чек-листы и многое другое. В рамках Эстафеты состоится серия видеовстреч с финансовыми экспертами, которые помогут сделать правильный и безопасный выбор кредитных продуктов.
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