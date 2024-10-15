Губернаторская премия – гатчинскому школьнику!

Яна Резун из Муринского Центра образования №1 стала победительницей олимпиады по немецкому языку. Призером по истории стал Олег Богачев из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского, по биологии — Артем Мартьянов из Волосовской средней образовательной школы №1, а Матвей Митрухов из Всеволожского Лицея №1 — по географии.

В Ленобласти победители олимпиады получают — 240 000 рублей, а призеры — 120 000 рублей.

Премия Губернатора Ленинградской области победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников учреждена с 2020 года. Для получения премии нужно подать документы в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области