Ленинградские дорожники и строители готовятся к зиме

«С января в Ленобласти заработает одно большое ГБУ «Ленавтодор», объединяющее все ДРСУ региона. Уже сейчас в рамках подготовки к зиме идут централизованные закупки запчастей и материалов. Ведется поставка противогололедных материалов. Уже заготовлено 38 тысяч тонн соли, 153 тысячи кубометров песко-соляной смеси, 181 тысяча кубометров песка. В 2024 году за счет лизинга расширился парк спецтехники. В регионе заключены договоры лизинга на общую сумму 2,87 млрд. руб. на поставку техники и дополнительного оборудования. Поставлены рециклеры асфальтобетона, экскаваторы-погрузчики, автогрейдер, прочая спецтехника и оборудование», – подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.

В ГКУ «Ленавтодор» работает круглосуточная диспетчерская служба 8 (812) 660-46-47, которая осуществляет оперативное взаимодействие между участками ДРСУ, МЧС, ГАИ, муниципальными администрациями и жителями. В режиме реального времени будет вестись мониторинг на автомобильных дорогах регионального значения с помощью веб-камер на постах контроля метеоусловий. Планируется круглосуточное представление сведений о состоянии проезда и количестве задействованной техники. При получении информации о снежных заносах или скользкости будет оперативно начинаться работа.

Как добавили в комитете по строительству Ленинградской области, там, где это необходимо, на строящихся объектах обеспечена готовность к отопительному периоду 2024-2025 годов по временным или постоянным схемам.