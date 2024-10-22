Слёт студенческих отрядов Ленинградской области

РСО — крупнейшая молодёжная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 225 тысяч молодых людей из 83 субъектов РФ. Кроме того, организация занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развитием творческого и спортивного потенциала молодёжи.

Каждый из трёх дней мероприятия был полон ярких впечатлений. Участники слёта познакомились друг с другом, узнали об истории организации РСО и приняли участие в творческих конкурсах. Также прошли Спартакиада и медиаконкурс. Во всем этом принимали участие члены студенческого педагогического отряда «Сознание», который базируется в Гатчине.

Также состоялась церемония награждения лучших бойцов отряда, которые своим усердием внесли самый значимый вклад в развитие организации. В Студенческом педагогическом отряде «Сознание» лучшим бойцом стала Кузнецова Валерия, студентка ГИЭФПТ.

Студенческие отряды — это прекрасная возможность для российской молодёжи проявить себя, найти единомышленников и научиться чему-то новому.