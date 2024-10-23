Дошкольники пришли на экскурсию в пожарную часть

В пожарной части ребят встретили дружелюбно. Дети с интересом рассматривали яркие пожарные машины, стоящие в гараже.

Ребята получили возможность заглянуть внутрь пожарной машины. Они увидели, как много всего интересного находится внутри: рукава, лестницы, спецоборудование. Огнеборцы объяснили, как работает насос и как они используют все эти инструменты для борьбы с огнем. Дети с восторгом слушали, задавали вопросы и даже пробовали поднимать пожарный рукав.

Затем инспектор государственного пожарного надзора объяснила детям как важно уметь предотвратить пожар, как правильно действовать в случае пожара и по какому номеру звонить, если нужна помощь.

В завершение экскурсии дети увидели настоящую форму пожарных и смогли примерить её. Каждый воспитанник получил памятку о правилах пожарной безопасности.

Экскурсия в пожарную часть оставила у детей яркие впечатления и новые знания. Они узнали, как важно соблюдать безопасность и быть смелыми, как настоящие герои.