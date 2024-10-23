Инклюзивные добровольцы готовятся к …лету

Фестиваль равных возможностей «Завтра лето!» - ежегодный благотворительный социально-значимый проект, который реализует конноспортивный клуб «Новополье» (Ломоносовский район). Фестиваль дает возможность особенным детям и их родителям прожить этот день в обстановке внимания, доброты и заботы, ярких эмоций и чуда, а волонтерам и просто неравнодушным зрителям стать «волшебниками» и разделить радость этого праздника. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут продемонстрировать на фестивале свои достижения, показать, чему научились, раскрыть свои таланты и способности.

Волонтёры Гатчинского дома реабилитационного проживания (ДРП) решили принять участие в очередном фестивале «Завтра лето!», который пройдет в мае 2025 года. Стоит заметить, что в этом учреждении уже сложился небольшой волонтерский отряд. Инклюзивные добровольцы опробовали свои силы на семейном пикнике, посвященном 97-летию Ленинградской области в августе этого года. Теперь волонтеров ждет работа на фестивале «Завтра лето!».

На первой же встрече сотрудники конноспортивного клуба «Новополье» провели для волонтёров из Гатчины экскурсию по клубу, познакомили с лошадьми, рассказали об особенностях их содержания, рациона и ухода за ними. Для закрепления пройденного материала здесь прошла викторина. Встреча завершилась совместным чаепитием.

Всего сотрудники КСК «Новополье» проведут шесть обучающих встреч для добровольцев Гатчинского ДРП. В следующий раз волонтеры познакомятся с профессией конюха, ее обязанностями и условиями работы.

Сотрудники и волонтеры Гатчинского Дома реабилитационного проживания искренне благодарят своих друзей из конноспортивного клуба «Новополье» за чудесный день, наполненный добрыми эмоциями, новыми знаниями, вниманием к проживающим и поддержкой их добровольческой деятельности.