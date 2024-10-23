Ленобласть начинает подготовку к 100-летию

«Главное – повышение качества жизни людей. Торжества примет столица региона – Гатчина. Ежегодно до 2027 года муниципальный округ будет выделять на реализацию проекта по 700 миллионов рублей, софинансирование от области – еще по 400 миллионов», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на оргштабе по проектному управлению.

Среди запланированных работ:

• строительство и ремонт объектов улично-дорожной сети

• ремонт и строительство соцобъектов, в том числе существующего физкультурно-оздоровительного комплекса на Чехова и нового - в Мариенбурге, реконструкция киноконцертного зала «Победа»

• благоустройство общественных территорий, в том числе пространства «Березовые ворота»

• новая спецтехника для более качественной уборки города

• сохранение объектов культурного наследия: Адмиралтейского моста, Трехарочного моста, обелиска и площади Коннетабля, Круглой Риги, дома Ольдерогге, создание пешеходной прогулочной сети в Приоратском парке, реставрационные работы на соборе Петра и Павла

• строительство новых объектов: автовокзала и учреждений культуры, модернизация 7000 метров инженерных сетей.

Опыт Гатчины станет примером для всех туристических городов Ленобласти.