Ленобласть отметила труд транспортников

«Выражаю признательность водителям, диспетчерам, кондукторам, инженерам, всем сотрудникам автотранспортных предприятий. Сегодня перед транспортной отраслью стоит множество задач: транспортная реформа, масштабное обновление общественного транспорта, развитие маршрутной сети, повышение качества и безопасности перевозок. Эта работа должна оставаться на ежедневном контроле областного комтранса.

Помимо работы на благо жителей Ленобласти сотрудники транспортных коллективов оказывают незаменимую поддержку нашей стране - помогают новым территориям и передают транспорт для наших защитников Родины», - губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта посетил отраслевой семинар и вручил региональные награды.

Благодарности и грамоты от главы региона, а также заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина и председателя регионального комитета по транспорту Михаила Присяжнюка получили водители, диспетчеры, кондукторы, механики, инженеры автотранспортных предприятий Ленинградской области.

В рамках транспортной реформы, которая стартует 1 января 2025 года, на региональные маршруты Ленинградской области выйдут 450 новых современных автобусов, вырастет удобство оплаты проезда и уровень комфорта поездок на общественном транспорте.