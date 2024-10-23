Ленобласть снижает нагрузку на полигон «Новый Свет»

«Ленобласть последовательно снижает нагрузку на полигон отходов «Новый свет». С 2024 года отходы Ленинградской области на полигон уже не поступают, только отходы Санкт-Петербурга. Теперь принято решение дополнительно снизить нагрузку на полигон «Новый Свет» за счет перераспределения части потоков отходов Санкт-Петербурга на другие объекты. Нагрузка снизится, таким образом, почти в 2 раза.

Полигон «Новый Свет» продолжит работу до появления альтернативных комплексов по переработке отходов, работа над созданием которых сейчас продолжается», — прокомментировала председатель Комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.