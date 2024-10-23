Принят закон о звании «Почетный пожарный Ленинградской области»

На сегодняшний момент в Ленинградской области для поощрения работников противопожарной службы региона есть два вида наград: медали «За отличие при тушении пожаров» (за героические действия при тушении пожаров) и «За предупреждение пожаров» (за профилактическую работу). Новое почетное звание должно расширить этот перечень для того, чтобы заслуженные пожарные почувствовали высокую оценку своего труда. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, учреждение нового почетного звания «благоприятно повлияет на имидж противопожарной службы Ленинградской области и позволит создать более объективную систему признания заслуг».

Согласно новому закону, почетное звание будут присваивать ежегодно не более чем двум гражданам Российской Федерации, являющимся высокопрофессиональными работниками противопожарной службы Ленинградской области и проработавшим на этом поприще не менее 15 лет.

Ходатайствовать о присвоении почетного звания смогут Законодательное собрание, орган исполнительной власти Ленинградской области, ответственный за обеспечения пожарной безопасности, органы МСУ, а также коллективы предприятий, учреждений, организаций и индивидуальные предприниматели, работающие на территории области.

В законопроекте обозначен порядок вручения удостоверения и нагрудного знака к почетному званию «Почетный пожарный Ленинградской области»: вручать его будет губернатор или иное лицо по поручению губернатора в торжественной обстановке. Кроме того, награжденному будет положена единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. рублей.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области