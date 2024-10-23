«С песней в душе»: народному «Хору русской песни» — 50 лет!

Душевная музыка, яркие костюмы, искренние улыбки... В этот день в Доме культуры «Хору русской песни» рукоплескали все!

История «Хора русской песни» началась в 1974 году. Новый творческий коллектив был создан в Гатчине на базе учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых. Его костяк составляли рабочие и служащие этого предприятия. В 1974 году хор возглавил Владимир Павлов - молодой талантливый музыкант-хоровик, только что окончивший музыкальное училище. Владимир Алексеевич руководил хором на протяжении сорока лет, добившись серьезных успехов в деятельности коллектива.

Как вспоминают участники коллектива, в хоре было очень много молодежи. Всем очень нравился новый руководитель — такой же молодой, веселый, задорный. Интересно, что хор начал образовываться на предприятии еще раньше. Пели всё, к чему душа лежала. Репертуар коллектива включал разножанровые произведения академической, патриотической и русской народной направленности. С появлением нового руководителя изменилось многое. Владимир Алексеевич внес в коллектив свою изюминку, начав разучивать с вокалистами новые песни и делая упор на русском народном творчестве.

Уже через два года слава гатчинских народников гремела на всю Ленинградскую область. На первом же конкурсе хор пора-зил жюри тем, что исполнил не три песни по условиям конкурса, а дал целый концерт из двадцати произведений. И тогда о гатчинском хоре заговорили совсем по-другому. С тех пор русский народный хор – постоянный участник смотров и фестивалей. Обширна география его концертной деятельности. Наряду с большим количеством выступлений в Гатчине и районе, хор завоевал сердца жителей Санкт-Петербурга, Риги, Луги, Новгорода, Пскова, Волхова, Вологды, Новокузнецка.

За большие достижения в развитии народного творчества, пропаганду хорового искусства, высокое певческое мастерство и большую концертную деятельность в 1982 году коллективу было присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». В течение последующих лет это звание несколько раз подтверждалось. В эти же годы «Хор русской песни» впервые записал одну из своих программ на студии Ленинградского радио. Всего было записано три хоровых программы.

Народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни» под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Павлова неоднократно награждался дипломами и почетными грамотами. В 1990 году хор стал лауреатом Всероссийского смотра самодеятельного творчества, проходившего в Новокузнецке. В 1995 году коллектив был удостоен звания лауреата в Брянске. В 2002 году он стал номинантом международной премии «Филантроп», в 2010 году – лауреатом I степени фестиваля «Любовь моя – моя Россия». Хор неоднократно становился лауреатом I степени международного фестиваля «Звуки и краски мира» и областного фестиваля народного песенного искусства «Край любимый и родной».

В конце 2014 года в коллектив пришел не менее талантливый музыкант и руководитель – Владимир Николаевич Сапогов. С его приходом репертуар хора пополнился новыми песнями. Коллектив долго и упорно работал над каждым произведением, и результат был налицо. Всего за два года «Хор русской песни» дважды стал обладателем гран-при на областном фестивале-конкурсе «Край любимый и родной» и на районном фестивале-конкурсе песенного и инструментального искусства «Родные напевы».

Сейчас «Хор русской песни» продолжает свою деятельность под руководством хормейстера Юлии Виноградовой и аккомпаниатора-концертмейстера Владимира Козлова.

За полвека коллектив накопил богатый репертуар – свыше 500 произведений в разных стилях и жанрах. В основе репертуара хора – русские народные песни, песни казачества, а также произведения современных композиторов-песенников. Несмотря на все трудности, встречающиеся на пути, хоровой коллектив Гатчинского отделения Всероссийского общества слепых остается преданным своему делу. Участников коллектива объединяют большая и крепкая дружба, любовь к творчеству и общению. В своих выступлениях участники хора показывают всевозможные оттенки своего настроения, старясь с оптимизмом смотреть на мир.

В день славного юбилея участников «Хора русской песни» пришли поздравить почетные гости - заместитель председателя комитета по культуре и туризму администрации Гатчинского района Юлиана Захарченко и заместитель директора Дома культуры Юлия Смолина. В адрес участников коллектива прозвучали теплые слова благодарности и восхищения за оптимизм, мужество и душевную красоту.

В этот же день прошла торжественная церемония награждения участников коллектива и тех, кто стоял у его истоков и продолжает дружить с хоровиками и поддерживать их.

Благодарность от имени председателя Законодательного собрания Ленинградской области за большой вклад в развитие сферы культуры и популяризацию хорового искусства была вручена руководителям хора Владимиру Павлову, Владимиру Сапогову и Владимиру Козлову. Благодарность главы Гатчинского муниципального округа за большой вклад в сохранение и развитие самодеятельного творчества, активное участие в культурной жизни города Гатчины была объявлена всему самодеятельному коллективу. Также от администрации Гатчинского муниципального округа хору был вручен подарочный сертификат на приобретение портативной аудиосистемы.

Грамотой комитета по культуре и туризму Ленинградской области государственного бюджетного учреждения культуры «Дом народного творчества» был награжден аккомпаниатор-концертмейстер «Хора русской песни» Владимир Козлов. Благодарности от Гатчинского городского Дома культуры также вручили руководителям хора и его участникам - Ларисе Михайловне Кулик, Светлане Юрьевне Барковой, Раисе Юрьевне Барковой, Михаилу Владимировичу Колбикову, Анатолию Евгеньевичу Логинову, Людмиле Андреевне Маркиной, Валентине Владимировне Григорьевой, Людмиле Васильевне Шайнюк, Тамаре Павловне Миньковой, Евгении Ивановне Степановой, Любови Матвеевне Тарасенко, Евгении Владимировне Крупиченковой, Зое Ивановне Смолиной, Галине Константиновне Баскаковой, Тамаре Федоровне Назаренко, Наталье Алексеевне Волковой.

И, конечно же, в этот праздничный день для гостей, друзей и поклонников «Хора русской песни» звучали замечательные песни в исполнении коллектива!

Юлия Лысанюк