Выпускники Гатчинского района написали репетиционное сочинение (изложение)

Руководитель пункта проведения экзамена на базе Гатчинской средней школы № 4, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Евгения Владимировна Райцева считает:

- С поставленной задачей должны справиться все выпускники, потому что темы, предложенные обучающимся, были доступны и ориентированы на школьную программу по литературе. Рекомендации по организации и проведению репетиционного сочинения (изложения) были соблюдены, внештатных ситуаций на пункте проведения не было. Выпускники, выходившие из аудиторий, делились мнением о предложенных темах, и, как оказалось, проблемных ситуаций не возникло, потому что художественные произведения, прочитанные на уроках литературы, послужили хорошими аргументами для работы.

Результаты будут объявлены участникам до 28 октября в своих школах.

Данное мероприятие проводится для того, чтобы подготовить обучающихся общеобразовательных учреждений Гатчинского муниципального района к проведению итогового сочинения.

Процедура проводилась в соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора по проведению сочинения в 2024- 2025 учебном году с использованием бланков регистрации. Написание сочинения началось в 10 часов и продолжилось 3 часа 55 минут.

Комплект тем и текст изложения был опубликован за 15 минут до начала проведения репетиционного сочинения (изложения) на официальном сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Участники могли выбрать одну из предложенных тем:

1. Какие отношения между друзьями Вы считаете гармоничными?

2. Почему тема «отцов и детей» часто присутствует во многих произведениях литературы?

3. А.С. Пушкин считал лучшими изменениями те, «которые происходят от улучшения нравов». Разделяете ли Вы эту позицию?

4. Какие качества делают человека гражданином своей страны?

5. Человек науки – каким он должен быть?

6. Что добавляет читательский опыт жизненному опыту?

Андрей, выпускник Коммунарской средней школы № 1, поделился впечатлением о проведенном репетиционном сочинении:

- Я писал работу на тему «Почему тема «отцов и детей» часто присутствует во многих произведениях литературы?». Эту проблему я выбрал не случайно. Считаю, что она привлекает внимание моих сверстников. Отношения между поколениями являются одними из самых сложных и противоречивых в человеческой жизни. У меня не возникло трудностей в подборе аргументов, так как мною прочитаны произведения различных авторов по данной проблеме.

Напомним, что в 2024-2025 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится 4 декабря 2024 года, резервные дни - 5 февраля и

9 апреля 2025 года. Заявление об участии в итоговом сочинении (изложении) подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения). Данная работа пишется для получения допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения будет «зачет» или «незачет».

Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения по желанию, в том числе при наличии у них итогового сочинения прошлых лет. Данная категория участников вправе предоставить в образовательные организации высшего образования результаты итогового сочинения только текущего года, при этом результаты итогового сочинения прошлого года аннулируются.