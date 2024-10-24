День профилактики в Гатчинской гимназии

Инспектор объяснила, что, хотя каникулы — это время отдыха и развлечений, важно помнить о безопасности на каждом шагу.

Инспектор выделила несколько ключевых тем, которые особенно актуальны в осенний период:

1. Безопасность на улице:

Правила поведения на дороге: переходить улицу только по пешеходным переходам, внимательно смотреть по сторонам.

При встрече с незнакомцем на улице: не поддаваться на провокации, оставаться в зоне видимости взрослых.

2. Пожарная безопасность:

Как действовать в случае обнаружения огня: сообщить взрослым и покинуть помещение.

Безопасное обращение с огнем: не играть с зажигалками и спичками, не оставлять включенные электроприборы без присмотра.

3. Безопасность в быту:

Что не рекомендуется делать дома без взрослых: пользоваться электроприборами; залезать на подоконник открытого окна или балкона, свешиваться в сторону улицы.

Правила первой помощи: как оказать помощь себе и другим в экстренных ситуациях.

Для того, чтобы сделать мероприятие более интересным, Светлана Коробова провела викторину. Дети делились своими знаниями правил безопасности и рассказывали, как следует действовать в различных ситуациях. Это помогло закрепить полученные знания и сделать их более наглядными.

В конце мероприятия инспектор пожелала всем ребятам безопасных и веселых каникул.