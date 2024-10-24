День профилактики в Гатчинской гимназии
В рамках Дня профилактики старший инспектор ОНДиПР Гатчинского района Светлана Коробова для четвероклассников Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского провела урок безопасности на тему «Безопасное поведение на каникулах».
Рубрики: Общество
Инспектор объяснила, что, хотя каникулы — это время отдыха и развлечений, важно помнить о безопасности на каждом шагу.
Инспектор выделила несколько ключевых тем, которые особенно актуальны в осенний период:
1. Безопасность на улице:
- Правила поведения на дороге: переходить улицу только по пешеходным переходам, внимательно смотреть по сторонам.
- При встрече с незнакомцем на улице: не поддаваться на провокации, оставаться в зоне видимости взрослых.
2. Пожарная безопасность:
- Как действовать в случае обнаружения огня: сообщить взрослым и покинуть помещение.
- Безопасное обращение с огнем: не играть с зажигалками и спичками, не оставлять включенные электроприборы без присмотра.
3. Безопасность в быту:
- Что не рекомендуется делать дома без взрослых: пользоваться электроприборами; залезать на подоконник открытого окна или балкона, свешиваться в сторону улицы.
- Правила первой помощи: как оказать помощь себе и другим в экстренных ситуациях.
Для того, чтобы сделать мероприятие более интересным, Светлана Коробова провела викторину. Дети делились своими знаниями правил безопасности и рассказывали, как следует действовать в различных ситуациях. Это помогло закрепить полученные знания и сделать их более наглядными.
В конце мероприятия инспектор пожелала всем ребятам безопасных и веселых каникул.
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