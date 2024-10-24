Промышленность Ленобласти растет

Наибольший рост показала химическая отрасль – прирост 17,6%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 45,4%, резиновых и пластмассовых изделий – на 25,7, электрического оборудования – на 34,1%.

«Диверсификация экономики позволяет нам даже в непростых условиях устойчиво расти. Положительная динамика обеспечивается внутренним спросом, в том числе за счет импортозамещения продукции, наличием государственных заказов. Рост в химической промышленности — это во многом рост производства удобрений, которые становятся основным экспортным продуктом области. При этом мы видим, что общероссийский тренд — замедление темпов роста промышленности. При высокой ключевой ставке многие компании снижают свои инвестиционные траты и переходят «в режим энергосбережения», — прокомментировал зампред по экономике правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.