Музыкальные сказки Римского-Корсакова – в исполнении юных талантов

Для участия в акции необходимо подготовить творческий номер и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ». 40 наиболее интересных работ-победителей будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Всероссийская акция «Сказки русской музыки» проходит в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

Николай Андреевич Римский-Корсаков – автор множества шедевров в оперной, симфонической и камерной музыке. В его творческое наследие входят 15 опер, 3 симфонии, инструментальные концерты, кантаты, камерно-инструментальная, вокальная и духовная музыка. Творчество Николая Андреевича является важной частью русской музыкальной культуры. В 2024 году композитору исполнилось 180 лет со дня его рождения.

Принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты могут школьники со всей России.

Ребятам доступны следующие номинации: «хореография» – исполнить танец на музыку Н.А.Римского-Корсакова; «вокал» – исполнить вокальное произведение Н.А.Римского-Корсакова (хор, сольное исполнение); «театральная афиша» – создать афишу к театральным постановкам на музыку Н.А.Римского-Корсакова (балет, опера и так далее); «инструментальное творчество» – исполнение произведения Н.А.Римского-Корсакова «Полет шмеля» или других произведений (соло и оркестр). Каждый участник может подготовить номер в одной или нескольких номинациях.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства, выберет 40 наиболее интересных работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.