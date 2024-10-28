«Выпил водки – вон из лодки!»

Судоводитель несёт ответственность за всех пассажиров на борту и не имеет права садиться за штурвал в нетрезвом состоянии, ведь под действием алкоголя человек плохо оценивает обстановку и не сможет оказать медицинскую помощь в случае необходимости.

Согласно ст. 11.9 КоАП РФ, за управление маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф от 1500 до 2000 рублей или лишение права управления судном на срок от 1 года до 2 лет. Аналогичное наказание предусмотрено и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Напоминаем! Судоводителю и всем пассажирам необходимо находиться в спасательных жилетах, отсутствие их на борту является нарушением требований безопасности!

Безопасность начинается с тебя!!!

Телефон экстренных служб - 112

Фото freepik.com