Конкурс «Мой добрый бизнес» - время заявить о себе

Однако нельзя забывать и о значительной социальной роли, которую играют предприниматели. Это проявляется через создание социальных предприятий, благотворительную деятельность, поддержку сотрудников и их семей, а также помощь тем, кто сталкивается с трудностями в жизни.

В Ленинградской области предприниматели объединены важной чертой — желанием помогать и совершать добрые дела. Возможно, настало время поделиться вашими историями?

В нашем регионе, как и по всей стране, до 18 ноября продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес».

Конкурс "Мой добрый бизнес" — это уникальное событие Минэкономразвития Российской Федерации в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», направленное на поддержку предпринимателей, которые создают социально ориентированные проекты.

За девять лет существования конкурса было подано свыше 2,5 тысячи заявок, а 567 проектов стали лауреатами. «Мой добрый бизнес» даёт возможность предпринимателям разных уровней не только рассказать о своих интересных и добрых проектах, но и стать примером для других. Ведь давать хороший пример не менее важно, чем следовать ему.

В этом году предложено 12 номинаций, включая такие, как «Мой добрый стартап», «Культурный код», «Серебряный бизнес», «Добрая мама», «Молодой предприниматель», «Промыслы России» и другие. Посетив сайт конкурса «Мой добрый бизнес https://moybusiness2025.guu.ru/ вы сможет без труда найти подходящую категорию, подать заявку на участие и рассказать о своём добром и очень важном для людей деле.

Приём заявок до 18 ноября

Сайт конкурса: https://moybusiness2025.guu.ru/