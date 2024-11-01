В Гатчинском районе Ленобласти полиция провела масштабный антинаркотический рейд

Обыски провели в местах компактного проживания кочевого народа, у отдельных представителей которого одним из видов криминального бизнеса традиционно считается изготовление и продажа запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Основанием проведения мероприятий послужили несколько уголовных дел, расследуемых специализированным антинаркотическим следственным подразделением полицейского Главка.

В рейде были задействованы сотрудники различных подразделений: оперативники, кинологи, эксперты, патрульно-постовая служба. Содействие им оказывали сотрудники Росгвардии.

В общей сложности проведено несколько десятков обысков, были задействованы поисковые собаки кинологической службы.

Результат полицейских ждал в деревне Новосиверской. В частном доме семьи представителей кочевого народа было обнаружено специализированное оборудование, которое используется при изготовлении синтетических наркотиков, а также несколько килограммов неизвестного вещества.

Все это направлено на экспертизу, в случае положительного результата которой будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства наркотиков.

Кроме того, в ходе обысков полицейские изъяли 15 миллионов рублей и незарегистрированное оружие: два травматических пистолета и охотничье ружье.

В отделы полиции для разбирательства и проверки на причастность к преступлениям и правонарушениям доставлены более полусотни мужского населения проверенных населенных пунктов. Все они прошли процедуру дактилоскопирования и ДНК-тестирования. Специалисты мобильной лаборатории полицейского Управления по контролю за оборотом наркотиков проверили доставленных на употребление запрещенных веществ. Заодно работники военкомата вручили доставленным уведомления о постановке на воинский учет.

В рамках рейда сотрудники Госавтоинспекции проверяли автотранспорт местного населения. В результате было выявлено 15 автомобилей с подозрением на подделку номерных агрегатов. Транспортные средства изъяты и помещены на спецстоянку для проведения экспертизы. В случае подтверждения подозрений, владельцы автомобилей будут привлечены к уголовной ответственности.

Проводимые полицейские мероприятия, помимо получения оперативно значимой информации для расследования преступлений, направлены на декриминализацию ориентированных на противоправную деятельность представителей общин.

Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти