Гатчинская мельница глазами гатчинских художников

Это совместный проект некоммерческих организаций, «Гатчинской мельницы» и «Гатчинского товарищества художников», посвященный сохранению памяти о старейшем гидротехническом сооружении Ленинградской области, объекте культурного наследия регионального значения – мельнице Штакеншнейдера.

Торжественное открытие выставки посетила председатель комитета по культуре и туризму Гатчинской администрации Мария Титова. Было сказано много добрых слов в адрес идейных вдохновителей проекта и людей, которые прекрасно воплотили эти замыслы.

На выставке представлены работы 20 гатчинских художников.

В ходе мероприятия участники и гости, художники и ценители прекрасного вместе нарисовали большую коллективную работу – «Портрет Гатчинской мельницы».

Выставка будет работать до 1 декабря. Ее можно посетить во время проведения мероприятий музейно-выставочного комплекса «Гатчинская мельница».