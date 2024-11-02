Ленинградским предприятиям – субсидии за наем кадров

«Такой перечень появился в Ленобласти впервые, он охватил те направления, где реализуются крупные инвестиционные проекты. Он расширяет спектр участников механизма компенсации затрат работодателей, действующего по линии Соцфонда РФ. Это государственная мера поддержки помогает развивающимся предприятиям в привлечении трудовых ресурсов», — отметила глава комитета по труду и занятости Ленинградской области Алла Астратова.

В 2024 году Минтрудом РФ дополнены Правила предоставления субсидий Соцфондом России в части расширения возможности участия работодателей в программе «Мобильность 2.0», в рамках которой предприятиям частично компенсируются затраты на выплату заработной платы работникам, привлеченным из другой местности.

Внесен ряд изменений в программу «Мобильность 2.0», в соответствии с которыми в число организаций - участниц программы могут попасть предприятия, реализующие крупные проекты в приоритетных отраслях экономики и требующие массового привлечения работников из другой местности.