Конкурс ёлочных игрушек «Приоратская сказка»

- Не бойтесь проявить свою фантазию - используйте необычные материалы, добавляйте в вашу игрушку больше блеска и яркости! Пусть она станет настоящим произведением искусства и озарит Приоратский парк! Однако, не забывайте внимательнее читать требования к игрушке в положении о конкурсе, - советуют организаторы конкурса.

Участникам конкурса предложено три номинации:

- «Когда я со своей семьей – под силу мне шедевр любой!» В данной номинации принимают участие семьи с детьми, чьи игрушки выполнены на свободную тему и имеют оригинальный подход в воплощении творческой идеи (данная номинация приурочена к Году семьи). Возраст участников не ограничен.

- «Пусть же станет мир прекрасен – смастерю героев басен!» В данной номинации принимают участие авторы, чьи игрушки выполнены по мотивам басен Ивана Андреевича Крылова (данная номинация приурочена к 255-летию со дня рождения писателя). Возраст участников ограничен - до 18 лет.

- «Такова моя природа – я люблю свой символ года!» В данной номинации принимают участие авторы, чьи игрушки изображают символ года, в котором родился автор (например, год Кролика, год Дракона, год Змеи и т.д.). Возраст участников - ограничен до 18 лет.

В конкурсе можно принять участие только с одной игрушкой!

Заявки принимаются до 14.00 4 декабря 2024 года по электронной почте: cultureinapark@gmail.com, тема письма: «Конкурс ёлочных игрушек 2024». В письме необходимо приложить заявку по форме и фото игрушки (форма заявки размещена на странице Паркового агентства в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/parkilenreg).

С 18 ноября по 5 декабря будет организован прием игрушек в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.35б (офис Паркового агентства). Телефон для справок: 8 (81371)92010, сектор культурных программ.

Объявление итогов конкурса состоится 12 декабря в онлайн формате в сообществе Паркового агентства в социальной сети ВКонтакте.

Награждение победителей состоится 14 декабря на новогоднем празднике в Приоратском парке. О месте и времени организаторы сообщат дополнительно. За лучшие работы авторы получат приятные и интересные призы, а все участники - дипломы и традиционное видеопоздравление от Деда Мороза и Снегурочки.