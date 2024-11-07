«Единая Россия» внесла поправки ко второму чтению бюджета

«По поручению Председателя партии обсудили поправки с комитетом Госдумы по бюджету и Минфином. В первую очередь, нужно увеличить финансирование развития региональной дорожной сети. На эти цели предлагаем дополнительно выделить 60 миллиардов рублей», – отметил он.

Также партия предлагает расширить финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» - на 7,1 миллиарда рублей. 13 миллиардов рублей дополнительно пойдут на льготный лизинг для АПК.

«Одно из направлений народной программы «Единой России» – поддержка спорта. Недавно Президент обратил внимание на то, что ежегодно в регионах будет появляться не менее 350 спортивных объектов. В первую очередь – в сельской местности. Чтобы расширить возможности для занятий спортом, предлагаем направить дополнительное финансирование на капремонт соответствующей инфраструктуры и её оснащение. И выделить на эти цели 7,8 миллиардов плюсом», – сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, расширится поддержка науки: на реализацию проектов под руководством ведущих ученых в вузах и научных организациях предлагается направить 7,1 миллиарда рублей дополнительно.

Увеличится объём финансирования на программу реабилитации и абилитации инвалидов – на 1,2 миллиарда. Поддержку по ней получат 1,7 миллиона человек.

«Единая Россия продолжает планомерную работу над построением сбалансированного, социально ориентированного государственного бюджета. И те поправки ко второму чтению, которые сформулированы Программной комиссией, согласованы с Правительством и внесены, чтобы стать бюджетной росписью, важны для всех нас. Речь идет о дополнительных миллиардах на поддержку регионов, инфраструктуру, значимые отрасли экономики и сферу социальной жизни страны. Эффект мер затронет миллионы людей, семьи, детей, учащихся, трудящихся, лиц, нуждающихся в соцпомощи, сферы науки, спорта, культуры», — прокомментировал Замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.

Сергей Перминов также отметил, что Партия последовательна в исполнении принятых обязательств, Народной программы, в работе над задачами национального развития и нацпроектов, сформулированных Президентом. Наша общая задача — обеспечение социальной справедливости и экономического роста с учетом приоритетов измерения безопасности и интересов РФ.

Кроме того, «Единая Россия» предлагает выделить дополнительно 3 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровление.

«Ещё одна поправка «Единой России» в бюджет касается поддержки русского языка. На подготовку учителей, которые будут обучать ему детей в школах государств-партнёров, и на издание 200 тысяч учебников русского языка для зарубежных образовательных организаций предлагаем выделить 1,6 миллиардов дополнительно», – обратил внимание врио секретаря Генсовета.

Напомним, «Единая Россия» обсудила поправки в федеральный бюджет с Правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева 1 ноября. Как подчеркнул министр финансов Антон Силуанов, инициативы, представленные партией, будут профинансированы. Он также отметил, что в главном финансовом документе страны отражены положения народной программы партии.