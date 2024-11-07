На «Авито» не продают лекарства!
В некоторым СМИ упоминается, что на «Авито» продаются лекарственные препараты, однако это не так.
Рубрики: Общество
Лекарства и БАДы запрещены к продаже на платформе «Авито» и попытки опубликовать такие объявления пресекаются на этапе модерации, которая ведется круглосуточно. Подробная информация о запрещенных к продаже товарах содержится здесь.
«На нашей платформе запрещена продажа лекарственных препаратов и БАДов. Такие объявления модерируются еще на этапе размещения и не попадают в поисковую выдачу», - сообщили нам в пресс-службе «Авито».
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