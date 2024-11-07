«Живем по средствам»

Доходы бюджета Ленинградской области в 2025 году составят 240 млрд рублей, расходы — 263,5 млрд рублей, дефицит бюджета ожидается в размере 23,5 млрд рублей. Приоритет отдается социальным вопросам — более половины средств из бюджета направят на социальную сферу: образование, здравоохранение и соцзащиту.

Об этом жителям Ленинградской области рассказал первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области - председатель Комитета финансов Роман Марков в Тосно, где сегодня проходят 10-е, юбилейные публичные слушания по проекту областного бюджета на предстоящую трехлетку.

«Бюджет — это основной документ, по которому работает любой регион в течение целого финансового года. Туда погружены все денежные средства, которые тратятся в бюджетной сфере на различные проекты. Средств, конечно же, всегда не хватает. Поэтому очень важно выделять приоритеты и направлять средства на те направления, которые реально обоснованы и объективно стоят в первую очередь для финансирования в регионе. Публичные слушания как раз помогают финансовому органу, который, как профессионал смотрит со своей точки зрения. Но нам очень важна обратная связь от жителей. Публичные слушания, высказывания, вопросы, предложения позволяют нам более четко проверить, правильно ли мы определяем приоритеты, на те ли направления мы тратим деньги, какие направления нужно усилить, а по каким, может быть, и можно немного притормозить расходы до лучших времен», – сказал Роман Марков.

В разрезе государственных программ на первом месте — «Образование»: 57,5 млрд рублей. На втором месте — социальная поддержка: 43 млрд рублей. На третьем — здравоохранение: 34,3 млрд рублей. По здравоохранению 7 млрд 583 млн рублей будут направлены на содержание госучреждений, 4 млрд 369 млн рублей — на лекарства.

Благодаря Адресной инвестиционной программе в следующем году планируются ко вводу школы в п. Сухое, Кировский район, в Гатчине, в п.Новоселье, Ломоносовский район. Пять объектов здравоохранения находятся в работе: амбулатории в Тельмана и Лаголово, поликлиника в Кировске, ФОК в Дубровке, стадион «Нефтяник» в Киришах, детский сад в Тельмана и КДЦ «Приморск». В программе капремонта в 2025 году — Сертоловская школа № 1, гимназия в Выборге, Гостилицкая, Мичуринская, Русско-Высоцкая школы, Ульяновская школа № 1. На 2026 год планируется капремонт Волховской школы № 6, а 2026-2027 году — гимназии в Киришах, Шлиссельбургской школы № 1 и Большеколпанской школы.