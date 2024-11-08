Награда за службу: сотрудники МВД отмечены за вклад в безопасность региона

«Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, уважаемые ветераны! Поздравляю вас с праздником и благодарю за преданность долгу и профессионализм», — обратился к собравшимся заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Он отметил, что Правительство Ленинградской области оказывает постоянное содействие органам внутренних дел: с 2018 года в Ленинградской области построили 14 зданий для полицейских подразделений, строительство здания в Кудрово осуществляется в этом году. Было закуплено 185 автомобилей. С 2023 года ввели премии за успешное выполнение служебных обязанностей, с 2024 года они распространяются на транспортную полицию. Всего на поддержку полиции потрачено более 1,3 млрд рублей.

Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант полиции Роман Плугин поблагодарил областное правительство за помощь, а сотрудников органов внутренних дел — за службу, пожелал успехов в выполнении поставленных задач.

Торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, прошло в правительстве Ленинградской области.

Награды получили 28 сотрудников патрульно-постовой службы полиции и службы охраны общественного порядка, участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных, сотрудников Госавтоинспекции, отделов по вопросам миграции и других подразделений МВД России по городу Сосновый Бор, Приозерскому, Волосовскому, Кингисеппскому, Подпорожскому, Гатчинскому, Всеволожскому, Киришскому, Тосненскому районам Ленинградский области.

Также отмечены сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу, Санкт-Петербургского университета МВД РФ.