«Единая Россия» дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости»

«Ежегодно количество людей, готовых поддержать нашу партийную «Коробку храбрости», увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки «Единой России» организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести всё, что может порадовать детей», — сказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей – настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь», – сказала она.

По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.

«Акция «Коробка храбрости» создана специально для того, чтобы поддержать маленьких героев, кто ежедневно сталкивается с непростыми испытаниями - детей, проходящих долгое и сложное лечение в медицинских учреждениях. Эти дети проявляют невероятную силу духа, но они нуждаются в нашей помощи и поддержке больше, чем когда-либо. Каждый из нас может внести свой вклад в эту акцию, подарив частичку тепла и радости тем, кому сейчас особенно тяжело. Я традиционно несколько лет подряд участвую в этой акции. Призываю и вас, объединять усилия, ведь вместе мы можем создать настоящий праздник добра и заботы для детей. И спасибо всем, кто уже поддержал нашу инициативу!», — прокомментировала депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина.

Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России».

В 2023 году в акции приняли участие свыше 105 тысяч активистов, собрали более 350 тысяч подарков.