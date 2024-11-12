Ленобласть увеличивает минимальный размер заработной платы

«Наша главная цель — повышение качества жизни. Это задача, которую ставит президент России Владимир Путин. Ее реализация невозможна без сбалансированного развития экономики по всем видам деятельности и без поэтапного повышения заработной платы. Здесь важен рост минимальной зарплаты, которая является фундаментом системы расчета выплат и определения зарплат в целом по региону, и реальной заработной платы», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соглашение о минимальной заработной плате и о социально-экономической политике подписали Александр Дрозденко, Ленинградская Федерация профсоюзов и региональный Союз промышленников и предпринимателей.

Сейчас минимальный размер заработной платы в регионе составляет 20 125 рублей. Рост составит 18,3%. По словам и.о. председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Марии Артюхиной, это рекордный рост.

С 1992 года Ленинградское областное трехстороннее соглашение устанавливает принципы социального партнерства, основанные на добровольности взятых на себя обязательств, регулирует социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью на ближайшие три года. Обязательства сторон к этому соглашению заключаются ежегодно.

В рамках работы Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подготовлены и подписаны Ленинградское областное трехстороннее соглашение о проведении социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2025 — 2027 годы и к нему — обязательства сторон на 2025 год.

В январе — сентябре 2024 года в Ленинградской области по всем экономическим показателям превышен уровень января — сентября 2023 года.

Реализация мер, предусмотренных соглашениями, в том числе в таких сферах деятельности, как сельское хозяйство, занятость и развитие кадрового потенциала, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, а также образование, наука, здравоохранение, культура, спорт и туризм и другие, будет способствовать дальнейшему повышению уровня жизни жителей нашего региона.

Соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области заключается с 2008 года.