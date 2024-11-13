«Единая Россия» передала в Минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах

Владимир Якушев напомнил, что в Послании Президент объявил о расширении программы на детсады и учреждения среднего профессионального образования.

«Единая Россия» обобщила потребности в регионах и представила их в Минпросвещения.

«В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии», – сообщил Владимир Якушев.

Он отметил, что за время реализации программы капремонта – с 2022 года – обновлены почти 4,5 тысячи зданий школ. 406 – в этом году. До конца текущего года запланирован ввод ещё более 280 зданий школ.

«Все запланированные на год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике», – отметил Владимир Якушев.

По программе строительства новых школ введены в эксплуатацию 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году уже построено 70 школ, ввод еще 162 школ запланирован до конца года. Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест, отметил врио секретаря Генсовета «Единой России».

«Ленинградская область - активный участник программы капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. В прошлом году в рамках программы было отремонтировано 6 школ, в 2024 году присоединились к масштабной программе 13 объектов, 6 из которых будут отремонтированы до конца текущего года, а до 2027 года отремонтируем ещё 24 образовательные организации. Также, благодаря успешной реализации региональной программы реновации, за последние 9 лет капитально отремонтировано 80 образовательных организаций региона. Ход ремонтных работ контролируют родительские штабы «Единой России», представители Минпросвещения РФ, региональный штаб при Заместителе Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николае Емельянове, а также наш партийный десант», — прокомментировала региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа», председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Сергей Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срывов обязательств по нацпроекту «Образование».

«Это обязательства, которые вы на себя взяли, они должны быть исполнены. Эти школы ждут граждане нашей страны», – подчеркнул министр.

Напомним, программу капремонта школ «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование». Помимо этого, партия обеспечивает финансирование из федерального бюджета на реализацию программы капремонта.