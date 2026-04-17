«Шаверма с хрустящей корюшкой, сочный бургер с судаком и бокал ледяного ленинградского сидра — это только первый аккорд. Фестиваль «Корюшка идёт!» уже на пороге.

Сегодня в рабочем порядке обсудили готовность. В этом году ждём больше 25 тысяч гостей. Расширим пространство, добавим парковок, уютные зоны для детей и старшего поколения. Тысяча мест, чтобы гости могли посидеть, и 600 — чтобы постоять с закуской.

Прямо сейчас всё приводим в порядок: субботники, покраска, уборка территории. Обновляем памятник морякам Ладожской военной флотилии — в день праздника они встретят гостей при полном параде.

Гастрофест и Город мастеров: 50 брендов со всей области. Заготовим 30 тонн свежей корюшки. В Молодёжном сквере организуем игры в шахматы и шашки. А ещё гостей праздника ждут бесплатные экскурсии по Старой Ладоге: 5 маршрутов, можно по Пушкинской карте. И яркая программа с хэдлайнерами и нашими коллективами — имена объявим позже.

Скучно не будет. Уже 16 мая встречаемся в Новой Ладоге на главном гастрономическом празднике весны — фестивале «Корюшка идёт!». До встречи!», — отметил в своем канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.