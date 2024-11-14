Доход от вкладов свыше 210 тысяч рублей обложат налогом
Доходы от вкладов свыше 210 тыс. рублей будут облагаться налогом по итогам 2024 года.
Доходы от вкладов свыше 210 тыс. рублей будут облагаться налогом по итогам 2024 года.
В 2023 году эта сумма составляла 150 тыс. рублей. Порог увеличился из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 21%. Оплатить налог нужно до 1 декабря 2025 года. ФНС самостоятельно рассчитает его размер и оповестит тех, кто должен его оплатить.
Власти обещают, что больше подниматься этот показатель в этом году не будет, поскольку учитывается максимальная ставка за год до декабря.
Чтобы получить доход от сбережений, который облагается налогом, на депозите в сумме должно лежать больше 1,1 млн рублей. Тем не менее цифра индивидуальна для каждого и разнится в зависимости от условий банков.
Эксперты привели пример расчета. Допустим, сумма средств на вкладах в этом году составила 1,5 млн рублей, а лежали они в среднем под 15%. Тогда доход составит 225 тыс. Из него нужно вычесть необлагаемую налогом базу - 210 тыс., тогда выйдет 15 тыс. Заплатить налог (13% или 15%) нужно будет именно с этой суммы, сообщает iz.ru.
Примечательно, что для исчисления этого налога учитываются все сберегательные продукты в разных банках - и накопительные счета (проценты по ним обычно меньше), и депозиты.
Согласно опросу ВЦИОМ, депозиты есть практически у каждого третьего жителя России (30%). Средний размер вкладов на 1 июля 2024 года составил 338 тыс. рублей.
По оценкам экспертов, налог на доходы от депозитов должны будут заплатить до 2 млн вкладчиков. Но большинству из них, скорее всего, начислят относительно небольшую сумму.
На 1 августа 2024 года на счетах и депозитах в российских банках граждане РФ хранили 50,4 трлн рублей.
Владимир Балахнин, «Российская газета»
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