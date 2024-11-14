Доход от вкладов свыше 210 тысяч рублей обложат налогом

Доходы от вкладов свыше 210 тыс. рублей будут облагаться налогом по итогам 2024 года.

В 2023 году эта сумма составляла 150 тыс. рублей. Порог увеличился из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 21%. Оплатить налог нужно до 1 декабря 2025 года. ФНС самостоятельно рассчитает его размер и оповестит тех, кто должен его оплатить.

Власти обещают, что больше подниматься этот показатель в этом году не будет, поскольку учитывается максимальная ставка за год до декабря.

Чтобы получить доход от сбережений, который облагается налогом, на депозите в сумме должно лежать больше 1,1 млн рублей. Тем не менее цифра индивидуальна для каждого и разнится в зависимости от условий банков.

Эксперты привели пример расчета. Допустим, сумма средств на вкладах в этом году составила 1,5 млн рублей, а лежали они в среднем под 15%. Тогда доход составит 225 тыс. Из него нужно вычесть необлагаемую налогом базу - 210 тыс., тогда выйдет 15 тыс. Заплатить налог (13% или 15%) нужно будет именно с этой суммы, сообщает iz.ru.

Примечательно, что для исчисления этого налога учитываются все сберегательные продукты в разных банках - и накопительные счета (проценты по ним обычно меньше), и депозиты.

Согласно опросу ВЦИОМ, депозиты есть практически у каждого третьего жителя России (30%). Средний размер вкладов на 1 июля 2024 года составил 338 тыс. рублей.

По оценкам экспертов, налог на доходы от депозитов должны будут заплатить до 2 млн вкладчиков. Но большинству из них, скорее всего, начислят относительно небольшую сумму.

На 1 августа 2024 года на счетах и депозитах в российских банках граждане РФ хранили 50,4 трлн рублей.

Владимир Балахнин, «Российская газета»

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