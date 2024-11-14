Кто может стать старостой

Проект закона, инициированный депутатами Дмитрием Рытовым и Родионом Кимом, вносит изменения в статью 4 так называемого областного закона «О старостах» в части отдельных вопросов избрания старосты сельского населенного пункта.

Законопроектом закрепляется порядок назначения старосты: он назначается советом депутатов муниципального образования по представлению схода граждан сельского населенного пункта. Порядок организации и проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты устанавливается уставом муниципального образования и (или) решением совета депутатов муниципального образования.

Законопроектом, в соответствии с федеральным законодательством, также определяется, что уставом муниципального образования и решением совета депутатов муниципального образования может быть установлено, что при решении вопросов о выдвижении кандидатуры старосты сельского населенного пункта и о досрочном прекращении его полномочий в сходе граждан могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения схода 18 лет и имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта.

«В сельской местности немало людей с активной гражданской позицией, готовых участвовать в общественной и политической жизни своего населенного пункта. Своим законопроектом мы расширяем возможности местного населения избирать и быть избранными. Если в устав муниципального образования будут внесены необходимые требования, предусмотренные федеральным законодательством, то у большего числа жителей сельского поселения появится возможность участвовать в избрании старост, а значит, и возможность влиять на решение проблем сельского поселения», - пояснил один из авторов законопроекта Дмитрий Рытов.

Депутатов Владимира Бодягина и Олега Белова интересовало: распространяется ли это на людей, имеющих собственность в садоводческих товариществах, и может ли человек, имеющий собственность, но не прописанный в деревне, участвовать в сходе и избирать старосту?

В ответ прозвучало, что собственники из СНТ не могут избираться и участвовать в выборах старосты, а вот граждане, не имеющие регистрации, но имеющие жилое помещение в собственности в сельском населенном пункте могут участвовать в выборе старосты, но сами быть избранными не могут.

Постоянная комиссия рекомендовала Законодательному собранию принять законопроект в первом и третьем чтении.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области