Куда обращаться женщинам, подвергшимся домашнему насилию

Не все из них знают, что на помощь семье и работу с женщинами, подвергающимися домашнему насилию, направлена деятельность многих социальных учреждений в Ленобласти. Одно из них – Волховский комплексный центр социального обслуживания населения «Береника», аналогичный Выборгскому, где есть стационарное отделение для проживания мам с детьми.

Для кого работает «Береника»

Заместитель руководителя КЦСОН «Береника» Евгения САХАРОВСКАЯ уточняет, что нынешний год для учреждения, объединившего заботу о пожилых людях, отделение для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и реабилитационный центр для детей-инвалидов – юбилейный, как и в Выборгском КЦСОН в профессиональный праздник 8 июня здесь принимали поздравления с 30-летием со дня основания.

– У нас много подопечных, – говорит Евгения Сахаровская. – Около пятисот человек мы обслуживаем на дому (это пожилые люди, дети со множественными нарушениями здоровья, которые не могут посещать центр). В стационаре для пожилых проживают 25 человек, плюс столько же на полустационаре, 14 детей-инвалидов в отделении и ещё около сорока – в дневном стационаре, 27 несовершеннолетних. Как видите, мы охватываем разные категории населения ,а в последнее время – и семьи участников СВО, причем особое внимание уделяем женщинам, сыновья которых выполняют боевые задачи на передовой.

В центре «Береника», увы, сотрудников недостаточно. Выручает местный филиал ЛГУ имени Пушкина, где, как и в Выборге, готовят и социальных работников. Но дело не только в подготовке, важно, чтобы человек, желающий работать с людьми, оказавшимися в трудной ситуации, был готов к сопереживанию, умел контактировать с этой категорией населения, мог поступиться собственными интересами ради помощи подопечным.

Кризисное отделение

Чтобы те, кто временно живет здесь, чувствовали себя защищенно, при создании и оформлении стационарного отделения для женщин с детьми, испытавшим домашнее насилие и агрессию, постарались учесть мнение руководителей КЦСОН – директора Галины ДАВИДОВИЧ и её заместителя по социальной работе Евгении Сахаровской.

– Мы создали комфортные условия для мам с детками, в любое время дня и ночи они могут к нам прийти, и мы предоставим кров, обеспечим пятиразовое питание, безопасность, комплексную психологическую, юридическую и социальную помощь.

Понятно, что не все женщины, испытывающие на себе агрессию мужа, брата или отца, открыто обращаются за защитой. Таких, увы, немного. Евгения Сахаровская рассказывает о каждом случае, чтобы на реальных примере показать другим: терпеть насилие нельзя, обращайтесь за поддержкой, специалисты помогут решить проблему, а если надо, то и начать новую жизнь.

Непридуманные истории

Мы расскажем о некоторых случаях абьюза, это истории о жительницах Ленинградской области, попавших в Волхов из разных районов. Одна из них была на восьмом месяце беременности, к тому же – инвалид по слуху. Евгения Сахаровская вспоминает, что с этой женщиной работать было очень непросто, тем не менее за время, пока будущая мама находилась на попечении специалистов кризисного отделения, им удалось наладить взаимоотношения с будущим отцом. В итоге родилась здоровенькая девочка, которая растет с папой и мамой.

– Мы рады, что и наша заслуга в этом есть: мы первыми протянули руку помощи.

Ещё одну женщину сотрудники центра забрали из больницы, куда она попала после ножевого ранения, нанесенного мужем. На первых порах подопечную пришлось возить на перевязки, потом занялись восстановлением документов, помогли пережить судебные разбирательства, поскольку муж был арестован.

– У этой женщины двое сыновей, старшего перевели учиться в местный техникум , самой ей помогли трудоустроиться. Женщина остались жить на нашей территории, получила комнату от предприятия, недавно приходила к нам за выписками и справками. Надеемся, что у нее и дальше все будет хорошо.

Напомним, что и в Выборгском комплексном центре социального обслуживания населения с конца 2021 года реализуется пилотный проект, направленный на помощь женщинам с детьми, подвергшимся насилию в семье. Полученный и проанализированный в масштабах региона опыт показывает: агрессорами зачастую выступают представители сильного пола, имеющие или имевшие отношение к органам охраны правопорядка. Проблема! Специалисты выявили ее в том числе и потому, что они постоянно обмениваются опытом, обсуждают детали, изучают наработки коллег.

Еще одно наблюдение: специалисты утверждают, что в большинстве случаев женщина возвращается к мужу-тирану, даже после очень жёстких случаев проявления агрессии. Винит себя, дескать, не то сказала, не так посмотрела, недосолила суп…

В прошлом году в «Беренике» помогли четырём женщинам с детьми, которые жили в центре два-три месяца, до разрешения ситуации.

Возможна ли профилактика?

К сожалению, не существует механизма выявления потенциальных жертв, пока они сами не обратятся в центр «Береника» или не придут, к примеру, в Выборгский КЦСОН, где им экстренно окажут социальную и психологическую помощь и направят в стационарные отделения, которые действуют в Волхове и в Тихвине.

Здесь стоит пояснить, что контактными данными кризисных отделений, в т. ч. и стационарных, располагают, как правило, сотрудники органов опеки, отделов по делам несовершеннолетних в правоохранительных органах, комитетов образования и т.п. Там подскажут, куда обратиться за помощью, направят, дадут адреса и телефоны.

– Мы продолжаем и в дальнейшем работать с попавшими в наше поле зрения людьми, стараемся следить за их дальнейшей судьбой – говорит Евгения Сахаровская. – К примеру, одна из женщин, получавшая временный кров в нашем кризисном отделении, выросла в детском доме, и мы помогали ей оформить документы и встать на очередь на получение жилья. Привлекаем в помощь и некоммерческие организации: благотворительный фонд «Добрый слон», с которым плотно сотрудничаем, центр «Тёплый дом», который тоже работает с многими мамами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и имеет опыт восстановления родительских прав.

К сотрудничеству приходится прибегать, когда, например, за помощью обращается женщина без российского гражданства. Есть и более сложные истории: ранее злоупотреблявшая спиртным мама поселилась в «Тёплом доме», чтобы быть ближе к детям, с которыми её разлучили, поместив в детское стационарное отделение «Береники». Через несколько месяцев семья воссоединилась.

– Мы стараемся предоставлять свои ресурсы в помощь НКО, а они – нам. Допустим, привезли нам благотворители одежду для «грудничков». У нас таких деток нет, а у них есть, мы им ее передали. Очень важно, когда есть команда, результат во многом зависит от того, есть ли у тебя единомышленники.

Вместо послесловия

Специалисты с пониманием относятся к тому, что женщины, испытывающие абьюз, боятся людской молвы, в том числе и переживая, как бы у них не забрали и не определили в госучреждение детей. Бояться тут нечего: ситуация прямо противоположная – специалисты разных ведомств всеми силами стараются сохранить семью. Так что ни бояться, ни стыдиться не стоит, лучше подумать о себе и о детях – это важнее.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области