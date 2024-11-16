От сычика до филина

Символ мудрости

Совы – пожалуй, одни из самых таинственных птиц нашего региона. Издревле сова была символом мудрости, её уважали и побаивались одновременно. Связано это не только с ночной жизнью, повадками хищника и способностью издавать необычные звуки, но и с внешним видом. Лик совы, который называется «лицевым диском», внешне очень напоминает человеческий. Её большие глаза, как и у людей, направлены вперёд, вот только у совы они неподвижны. Эту особенность своих глаз птица компенсирует поворотом головы, которая способна совершить почти полный оборот (270 градусов) – и при этом животное не сворачивает себе шею! Если посмотреть на сову вблизи, создаётся впечатление, что у неё вообще нет шеи, а голова просто нахлобучена на тело. Это, конечно же, не так. Шея у совы есть, но она скрыта оперением и, более того, имеет изогнутую форму – как латинская буква S, то есть она постоянно находится в «сложенном» состоянии. К тому же, в отличие от млекопитающих, число шейных позвонков у совы не 7, а ровно в два раза больше – 14. В этом и кроется секрет её «поворотливости».

Ленинградская область уникальна видовым многообразием сов. Их у нас обитает десять видов: ушастая, болотная, ястребиная, полярная, или белая, сова, мохноногий сыч, воробьиный сычик, филин, уральская, или длиннохвостая, неясыть, серая, или обыкновенная, неясыть и бородатая неясыть.

О неясытях я уже рассказывал читателям «Ленинградской панорамы» в одном из прошлых выпусков, Теперь пришла очередь рассказать о других семи видах наших сов.

В лесах и на болотах

Воробьиный сычик – самая маленькая сова России. Размером эта птица со скворца, её также выделяют выразительные жёлтые глаза. В нашем регионе этот маленький хищник живет круглогодично. Выращивает птенцов в старых дуплах, оставшихся от дятлов, а в парках часто использует для этого скворечники. Питается воробьиный сычик не только воробьями, а любыми мелкими птицами, среди которых могут быть синицы и даже снегири. Зимой часто охотится в парках у кормушек. Не побрезгует сычик и мышевидными грызунами или землеройками. Может напасть даже на большого пёстрого дятла, который крупнее его в полтора раза и готов дать отпор маленькой сове. Охота не всегда бывает для сычика удачной, поэтому зимой он делает запасы «на чёрный день» – из пойманных мышей и мелких птиц. В пустых дуплах или скворечниках он хранит их, словно в холодильнике. В подобных «кладовых» иногда можно найти до полусотни тушек, которыми сова воспользуется в случае непогоды или серии неудачных охот.

Следующая наша сова – мохноногий сыч – типичный житель таёжных лесов, что неудивительно: географически Ленинградская область относится к зоне южной тайги. Это мелкая сова с крупной головой и ярко-жёлтыми глазами. Размером сыч чуть меньше голубя, бурого цвета с белыми пятнами на голове, спине и хвосте.

Мохноногим его прозвали не случайно: ноги птицы действительно покрыты перьями до самых пальцев. Питается эта сова не только мышевидными грызунами и пернатыми, но может справиться и с белкой. Что до семейной жизни, то инициатором к образованию пар у этого вида является самец. Обычно он находит старое дупло дятла и свистом подзывает будущую невесту. Весной крик мохноногого сыча представляет собой очень громкий, нарастающий звук. За ночь жених может издать до 4 тысяч таких криков. Как и воробьиный сычик, этот вид сов делает «кладовые» с запасами на зиму.

Внешне сильно отличается от своих собратьев ястребиная сова. Размером она немногим крупнее галки, с выразительными жёлтыми глазами. По окраске, форме тела и стремительному полёту эта сова больше похожа на ястреба – поэтому так и названа. Ястребиная сова прекрасно видит днём, что позволяет ей охотиться в светлое время суток.

Другая сова – болотная – предпочитает жить не в глухих лесах, а на открытых местах, пустырях, в пойменных лугах и низинных болотах – за что и получила своё название. Ещё одна её особенность в том, что, в отличие от многих наших сов, гнездо она устраивает не в дупле, а исключительно на земле: вырывает небольшую ямку, устилая дно мхом и перьями. Размером этот хищник – с ворону, размах крыльев составляет около 1 метра. На голове болотной совы заметны небольшие «ушки», которые на самом деле являются пучками удлинённых перьев – настоящие уши у сов не видны.

Мне хорошо запомнилась первая встреча с этой совой. Гуляя вдоль заросшего поля, я вдруг услышал довольно агрессивное тявканье – судя по голосу, небольшой собачки. В первые секунды я оторопел: откуда в такой глуши могла взяться собака? И только через пару минут заметил, что передо мной на невысоком кустике сидит болотная сова. «Собачьим тявканьем» птица пыталась прогнать со своей территории непрошеного гостя, коим я и оказался...

У другой нашей совы «уши» из удлинённых перьев куда более заметны. За них она и получила своё видовое название: ушастая. Напомню: настоящие уши у сов – это два длинных отверстия по бокам головы, полностью скрытые под оперением. Величиной ушастая сова – с ворону. В окрасе её преобладают сероватые, рыжеватые и желтовато-бурые тона. Из всех сов нашего региона только у неё и у филина глаза – оранжевого цвета. Ушастая сова, как и болотная, в холодное время года улетает зимовать на юг.

Великан и красавица

А вот самая крупная сова Ленинградской области – филин – живёт у нас круглогодично. Уверен, что внешность филина знакома всем. Это действительно крупный хищник, с огромными оранжевыми глазами и большими «ушами». В феврале-марте – когда у филина проходит брачный период – в лесу можно услышать его жутковатое «ухание». Птица предана тому месту, где живёт, и при хорошей кормовой базе не покидает свой «дом» на протяжении всей жизни. Благодаря своим размерам филин может охотиться не только на мышей и птиц, но даже на молодых лисиц, барсуков, енотовидных собак и зайцев. Птица не слишком боится людей и может обитать вблизи человека.

Гнезда филин устраивает не в дуплах – как это делает большинство сов – а на земле: под упавшим деревом или свисающими ветками елей. Насиживает кладку всегда самка, а самец добывает и приносит ей пищу.

Филин стал редкой птицей и занесён в Красную книгу России. Во всей Ленинградской области гнездится всего около 10 пар этих птиц!

В завершение нельзя не сказать пару слов о самой красивой, с моей точки зрения, сове – полярной, или белой. Она в нашей области появляется только зимой. Размером она – почти с филина, а размах её крыльев – около 2 метров, при этом самки крупнее самцов. У полярной совы огромные ярко-жёлтые глаза. Чисто белым оперение бывает только у взрослых самцов, у молодых птиц и взрослых самок оно более пёстрое.

Хищница живёт на севере России, в Арктике и Субарктике. Эта сова – кочевник. Зимой в поисках пищи она мигрирует на юг и часто долетает до нашего региона. Если в Ленинградской области достаточно еды, она может остаться здесь на всю зиму.

Надеюсь, в наших лесах мы и впредь будем слышать таинственное ухание и встречать прекрасных большеглазых птиц с «лицами», похожими на человеческие!

Любите и берегите природу!

Ваш Павел Глазков.

ФОТО: ПАВЕЛ ГЛАЗКОВ, АНДРЕЙ ИВАНОВ, КИРИЛЛ НИКИФОРОВ, СТАНИСЛАВ КРУТОВЕРЦЕВ

Аудиоподкаст: https://vk.com/audios-212790821

Видео: https://vk.com/video-212790821_456239458