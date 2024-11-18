Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Веревское поселение:
19.11.2024 с 10:00 до 18:00
д. Романовка (частично)
19.11.2024 с 09:30 до 18:00
д. Романовка от поворота на Горки в сторону д.Бугры (правая сторона)
Кобринское поселение:
19.11.2024 с 09:30 до 17:30
п. Карташевская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Правды, ул. Парковая, ул. Буденного, ул. Красная
Пудостьское поселение:
19.11.2024 с 09:30 до 17:30
д. Корпиково, ул. Центральная, ул. Зеленая
Таицкое поселение:
19.11.2024 с 10:00 до 15:30
д. Новая (д. Б. Ивановка)
п. Тайцы частично,
ООО «Рускон».
Новосветское поселение:
19.11.2024 с 10:00 до 17:30
Д. Пустошка, тер. Новый Свет-2, промзона, бывшие свинарники.
город Гатчина:
19.11.2024 с с 9:00 до 17:00
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