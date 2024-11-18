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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 19 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 19 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Веревское поселение:

19.11.2024 с 10:00 до 18:00

д. Романовка (частично)             

19.11.2024 с 09:30 до 18:00        

д. Романовка от поворота на Горки в сторону д.Бугры (правая сторона)

 

Кобринское поселение:

19.11.2024 с 09:30 до 17:30

п. Карташевская, ул. Труда, ул. Кирова, ул. Правды, ул. Парковая, ул. Буденного, ул. Красная                               

 

Пудостьское поселение:

19.11.2024 с 09:30 до 17:30

д. Корпиково, ул. Центральная, ул. Зеленая    

 

Таицкое поселение:

19.11.2024 с 10:00 до 15:30

д. Новая (д. Б. Ивановка)

п. Тайцы частично,

ООО «Рускон».

 

Новосветское поселение:

19.11.2024 с 10:00 до 17:30

Д. Пустошка, тер. Новый Свет-2, промзона, бывшие свинарники.

 

город Гатчина:

19.11.2024 с с 9:00 до 17:00

Пушкинское шоссе, д. 7а (автостоянка)

ул. Чехова, д. 25а

ул. Рощинская, д. 3а, 3б, 5а,

пр. 25 Октября, д. 65а, 73