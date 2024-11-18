Новый цифровой сервис – для участников СВО

Также расширится функционал сервиса: отдельные категории граждан смогут онлайн не только встать очередь на бесплатное получение земельного участка, но и в случае несогласия с решением обратиться в том же заявлении для повторного рассмотрения в муниципальном ведомстве. Также можно будет отозвать заявление или подать обращение на досудебное обжалование, если в процессе оказания услуги были нарушения регламента. При этом статус рассмотрения таких обращений будет отображаться в личном кабинете.

Ленинградская область вошла в пятерку пилотных регионов, которые до конца 2024 года оптимизируют услугу «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно».

Сейчас воспользоваться этой услугой могут отдельные категории жителей Ленинградской области, в том числе ветераны боевых действий, многодетные семьи, инвалиды и др. Полный перечень категорий и порядок предоставления услуги зафиксирован в административных регламентах.

Сервис доступен на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/600217/1/form

Срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней.

За полтора года, с момента запуска сервиса на Госуслугах, 5000 ленинградцев уже воспользовались онлайн-услугой на получение земельных участков в собственность бесплатно, из них 2000 человек – в 2024 году.

Внедрение и развитие удобных цифровых сервисов для граждан проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».