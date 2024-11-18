Миллион электронных медицинских свидетельств о рождении выдали в роддомах

Медицинское свидетельство — это первый документ ребёнка, который получают, чтобы оформить свидетельство о рождении. Электронная версия позволяет зарегистрировать рождение ребёнка онлайн и получить ряд услуг ещё до того, как родители заберут в загсе свидетельство о рождении.

За 2,5 года сервисом «Рождение ребёнка» на Госуслугах воспользовались более 620 тыс. раз — онлайн было зарегистрировано рождение каждого пятого малыша.

Если оформить электронное медицинское свидетельство на папу, все хлопоты по получению документов он сможет взять на себя.

Суперсервис «Рождение ребёнка» позволяет:

· зарегистрировать рождение онлайн и получить бумажное свидетельство о рождении в удобном загсе

зарегистрировать рождение онлайн и получить бумажное свидетельство о рождении в удобном загсе · получить СНИЛС

получить СНИЛС · узнать ИНН

узнать ИНН · оформить полис ОМС

оформить полис ОМС · записать ребёнка в детский сад

записать ребёнка в детский сад · получить маткапитал и другие выплаты

Экономьте время для близких — оформляйте документы онлайн.

Сервис разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».