Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Пудостьское СП:
21.11.2024 с 09:30 до 17:30
д. Ивановка
21.11.2024 с 10:00 до 18:00
д. Кезелево
Сусанинское СП
21.11.2024 с 10:00 до 16:30
П. Семрино хутор
Кобринское СП
21.11.2024 с 09:30 до 17:30
П. Карташевская ул. Кирова, Победы,Правды , Красная, Труда, Буденного.
Елизаветинское СП
21.11.2024 с 09:00 до 18:00
д. Березнево
тер. СНТ Березнево
Сяськелевское СП
21.11.2024 с 09:00 до 18:00
д. Вытти
д. Большое Ондрово
д. Кастино
д. Малое Ондрово
д. Кемпелево
д. Сяськелево(частично), ферма с/х ПЛАМЯ
д. Тойворово
д. Акколово
д. Муттолово
д. Туганицы, ферма с/х ПЛАМЯ
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