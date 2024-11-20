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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Пудостьское СП:

21.11.2024 с 09:30 до 17:30

д. Ивановка

21.11.2024 с 10:00 до 18:00

д. Кезелево 

 

Сусанинское СП

21.11.2024 с 10:00 до 16:30

П. Семрино хутор

 

Кобринское СП

21.11.2024 с 09:30 до 17:30          

П. Карташевская ул. Кирова, Победы,Правды , Красная, Труда, Буденного.

 

Елизаветинское СП

21.11.2024 с 09:00 до 18:00

д. Березнево

тер. СНТ Березнево                         

 

Сяськелевское СП

21.11.2024 с 09:00 до 18:00

д. Вытти

д. Большое Ондрово

д. Кастино

д. Малое Ондрово

д. Кемпелево                     

д. Сяськелево(частично), ферма с/х ПЛАМЯ

д. Тойворово

д. Акколово

д. Муттолово

д. Туганицы, ферма с/х ПЛАМЯ  

 