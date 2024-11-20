Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 ноября

Сегодня в условиях растущей инфляции наблюдается снижение курса национальной валюты, многие воспринимают это как негативное явление. О плюсах и минусах девальвации для государства и населения в интервью Финансы Mail рассказал руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик.